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معلومات الجديد: مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي سيزور السراي الإثنين للإجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
2024-04-21 | 11:43
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معلومات الجديد: مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفير فاريلي سيزور السراي الإثنين للإجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
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خاص الجديد
محليات
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ميقاتي
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مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي لـ الجديد: جهة دولية طلبت من السيد نصرالله التوسط لدى إيران لعدم الرد إلا أن السيد شرح الموقف بضروري الرد الإيراني
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