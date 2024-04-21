معلومات الجديد: الملف الأساس الذي سيتمحور حوله الإجتماع هو موضوع النزوح السوري والعودة الطوعية والآمنة

ميقاتي : نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع ولكن الحل الاساسي أن نعتبر ان معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة حتى نقوم بترحيل السوريين الذين يدخلون الى لبنان كلاجئين