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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ وهلق شو: موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء اللاجئين وصمة عار ونحن طالبنا بـ "لوبي عربي" لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل
2024-04-21 | 15:00
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وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ وهلق شو: موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء اللاجئين وصمة عار ونحن طالبنا بـ "لوبي عربي" لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل
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