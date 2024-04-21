وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لـ وهلق شو: موقف أميركا والإتحاد الأوروبي المتعلّق ببقاء اللاجئين وصمة عار ونحن طالبنا بـ "لوبي عربي" لمساعدتنا في هذا الملف وفور تلقينا موافقة من الأمن الوطني السوري نبدأ بتسيير القوافل