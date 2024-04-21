عصام شرف الدين لـ وهلق شو: بموضوع النزوح السوري هناك عدد كبير من المسلحين وربما يتجاوز الـ 20000 وهم على إستعداد تام للقتال وهذا ما يستدعي التجهيز لخطة وقائية