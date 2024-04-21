النائب ميشال دويهي لـ وهلق شو: فريق الممانعة لا يؤتمن على سيادة لبنان وبناء الدولة وهذا بحكم التجارب السابقة

النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نحن نتفق مع تيار المستقبل على الخط العريض الا ان بعض الأحزاب التي تدور في فلك الممانعة حاولت اثارة جو غير صحيح بين القوات اللبنانية والمستقبل