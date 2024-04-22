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#الياس_المر لـ #الجديد: ثورة 17 تشرين كانت ثورة حقيقية في الأسبوع الأول فقط أما في الأسبوع الثاني بدأت تأخذ طابعاً سياسياً وخرجت عن مسارها والأحزاب كلها دون إستثناء شاركت في حرب ودمار لبنان
2024-04-22 | 15:12
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#الياس_المر لـ #الجديد: ثورة 17 تشرين كانت ثورة حقيقية في الأسبوع الأول فقط أما في الأسبوع الثاني بدأت تأخذ طابعاً سياسياً وخرجت عن مسارها والأحزاب كلها دون إستثناء شاركت في حرب ودمار لبنان
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