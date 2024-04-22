#الياس_المر لـ #الجديد: ثورة 17 تشرين كانت ثورة حقيقية في الأسبوع الأول فقط أما في الأسبوع الثاني بدأت تأخذ طابعاً سياسياً وخرجت عن مسارها والأحزاب كلها دون إستثناء شاركت في حرب ودمار لبنان