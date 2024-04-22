#الياس_المر لـ #الجديد: البلد بحاجة لزعيم وليس لرئيس فقط ومفهوم الزعيم هو الشهامة والجرأة والاستمرار بالتحالف وهذه الصفات هي صفات سليمان فرنجية الذي يستطيع ان يقول لا حتى لحلفائه