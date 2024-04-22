الياس_المر لـ #الجديد: سينجز الملف الرئاسي قبل الانتخابات الأميركية بحسب معلومات غربية

عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب أحمد الخير لـ #هنا_بيروت: أخذنا إلتزامناً على أنفسنا أن لا نتغيّب عن أي جلسة تشريعية والبحث لا يزال قائماً بشأن جلسة مجلس النواب التي ستناقش التمديد للمجالس البلدية والإختيارية