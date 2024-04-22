الياس_المر لـ #الجديد: حزب الله حمى لبنان بفتح الجبهة الجنوبية من إنفجار كبير بالمخيمات الفلسطينية وغيرها ونحن لسنا هواة حرب وكذلك الحزب الذي قدم الشهداء

هادي أبو الحسن لـ #وهلق_شو: المهم اليوم هو أن يحصل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وهذا الأمر سينسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية ولبنان كان دائماً مع تطبيق القرار 1701 ونحن مع أن يلعب الجيش دوره وكذلك اليونيفيل بالمقابل يجب على "إسرائيل" أن تنضبط