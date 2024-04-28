الشاويش يحكم ضفاف نهر الليطاني... التفاصيل في النشرة المسائية

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: موقف حركة حماس في الساعات المقبلة سيُحدد مسار المرحلة توازياً مع اتصال الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتيناهو منذ قليل