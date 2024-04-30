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النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: بيان الجماعة الاسلامية هو "نفاق سياسي" ومن يريد القيام بـ "عراضة عسكرية" عليه تحمل المسؤولية أمام اللبنانيين
2024-04-30 | 04:08
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النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: بيان الجماعة الاسلامية هو "نفاق سياسي" ومن يريد القيام بـ "عراضة عسكرية" عليه تحمل المسؤولية أمام اللبنانيين
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النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: بيان الجماعة الاسلامية هو "نفاق سياسي" ومن يريد القيام بـ "عراضة عسكرية" عليه تحمل المسؤولية أمام اللبنانيين
خاص الجديد
محليات
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