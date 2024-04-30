الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:16
بالفيديو - سقوط مرعب لطفلين .. ودب يهاجم مدربه خلال عرض سيرك
06:54
تقرير طبي يفجر مفاجأة عن وفاة مارادونا
04:59
بالفيديو - الجامعة اللبنانية الأميركية تهتف "هيهات منّا الذلة"!
04:05
بالصورة - KFC تعلن عن اطلاق عطر برائحة الباربكيو!!
02:31
"أسترازينيكا" تعترف وتعويضات قد تصل للملايين.. أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا!
خاص الجديد
طلاب في جامعة اميركية احرقوا العلم الاميركي وطوفان الطلاب في بيروت في النشرة المسائية بعد قليل
2024-04-30 | 12:46
A-
A+
طلاب في جامعة اميركية احرقوا العلم الاميركي وطوفان الطلاب في بيروت في النشرة المسائية بعد قليل
مقالات ذات صلة
تظاهرات طلابية في بيروت دعماً لفلسطين ... وعلم "اسرائيل" يُحرق على أرض "اللبنانية_ الاميركية"
بالفيديو - الانتفاضة الطلابية في الجامعات الاميركية تتوسع .. قمع واعتقالات تطال المتظاهرين
بالفيديو - احتجاجات طلابية بالجامعة الأميركية في بيروت
طلاب في جامعة اميركية احرقوا العلم الاميركي وطوفان الطلاب في بيروت في النشرة المسائية بعد قليل
خاص الجديد
محليات
جامعة
اميركية
احرقوا
العلم
الاميركي
وطوفان
الطلاب
بيروت
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: بيان الجماعة الاسلامية هو "نفاق سياسي" ومن يريد القيام بـ "عراضة عسكرية" عليه تحمل المسؤولية أمام اللبنانيين
مراسل الجديد: الطيران الحربي يستهدف بالغارات على دفعتين وادي العصافير في بلدة الخيام
اقرأ ايضا في خاص الجديد
17:57
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على أطراف كفركلا لجهة تل النحاس
17:57
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية على أطراف كفركلا لجهة تل النحاس
17:51
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة جديدة على بلدة ميس الجبل
17:51
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة جديدة على بلدة ميس الجبل
17:03
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات مكثفة على بلدتي كفركلا وميس الجبل
17:03
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات مكثفة على بلدتي كفركلا وميس الجبل
يحدث الآن
محليات
01:40
"الحزب" يهاجم صباحاً.. محيط ثكنة برانيت تحت النار
محليات
01:35
"الجمهورية": دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع
محليات
01:23
الجمهورية: مقاربات أميركية لوضع المنطقة.. ماذا عن مصير المسيحيين؟
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:31
توقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه رهن التحقيق
2024-04-20
"السودان نحو طريق مسدود"... مجلس الامن يحذر
2024-04-13
بالفيديو - إنهيار "تلفريك" في تركيا
2024-04-07
باسم يوسف يعلق على مقابلته مع بيرس مورجان: كان ممكن اخسر
2024-03-09
نجم أرسنال الشاب في العناية المركّزة بسبب مرض نادر
2023-09-11
بالفيديو- جورجينا رزق تضع زوجها وليد توفيق في موقف محرج: مين انت؟
بالفيديو
بالفيديو
14:56
نقيب المحامين في بيروت فادي المصري عن حادثة الإعتداء على المحامية سوزي بوحمدان شي مستفز وخارج عن عادتنا وتقاليدنا
14:55
فنانة لبنانية تتعرض للتـ ـحرش من أستاذها.. انهارت على الهواء وهي تروي ما حصل
13:17
النشرة الجوية 30-04-2024
13:16
مقدمة النشرة المسائية 30-04-2024
11:02
علي مطر عن الجبهة الجنوبية : يجب استثمار هذه القوة للوصول الى اتفاق يرضي كل اللبنانيين
10:14
هنا بيروت - علي مطر - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
02:31
"أسترازينيكا" تعترف وتعويضات قد تصل للملايين.. أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا!
منوعات
02:31
"أسترازينيكا" تعترف وتعويضات قد تصل للملايين.. أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا!
محليات
11:06
فوج اطفاء بيروت : 8 ضحايا قضوا اختناقا وجريحان جراء الحريق داخل مطعم بشارة الخوري
محليات
11:06
فوج اطفاء بيروت : 8 ضحايا قضوا اختناقا وجريحان جراء الحريق داخل مطعم بشارة الخوري
محليات
15:31
توقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه رهن التحقيق
محليات
15:31
توقيف صاحب مطعم "Pizza Secrets" ومسؤول فيه رهن التحقيق
محليات
09:01
وزير التربية عباس الحلبي يعلن مصير الامتحانات الرسمية
محليات
09:01
وزير التربية عباس الحلبي يعلن مصير الامتحانات الرسمية
محليات
09:51
بالفيديو: إصابات خطيرة جراء انفجار قوارير غاز في منطقة بشارة الخوري
محليات
09:51
بالفيديو: إصابات خطيرة جراء انفجار قوارير غاز في منطقة بشارة الخوري
منوعات
06:54
تقرير طبي يفجر مفاجأة عن وفاة مارادونا
منوعات
06:54
تقرير طبي يفجر مفاجأة عن وفاة مارادونا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024