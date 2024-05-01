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خاص الجديد
معلومات الجديد: حزب الله سيتعامل مع الورقة الفرنسية بايجابية وسيقدم ملاحظاته عليها وحريص على ابقاء الدور الفرنسي على قيد الحياة
2024-05-01 | 13:08
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معلومات الجديد: حزب الله سيتعامل مع الورقة الفرنسية بايجابية وسيقدم ملاحظاته عليها وحريص على ابقاء الدور الفرنسي على قيد الحياة
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معلومات الجديد: حزب الله سيتعامل مع الورقة الفرنسية بايجابية وسيقدم ملاحظاته عليها وحريص على ابقاء الدور الفرنسي على قيد الحياة
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