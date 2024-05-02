رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الأوروبية في السرايا.. ومراسل الجديد يطلعنا على تفاصيل الزيارة

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحافي في السرايا مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية: عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما قبرص والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة و