المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ هنا بيروت: تطور جوهري حدث في الساعات الأخيرة بملف المفاوضات ولكن تبقى لدى المقاومة خشية من تهرّب الجانب "الإسرائيلي"