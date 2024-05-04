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الرد على الورقة الفرنسية الاثنين.. ما هي اهم الملاحظات اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية
2024-05-04 | 12:40
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الرد على الورقة الفرنسية الاثنين.. ما هي اهم الملاحظات اللبنانية | التفاصيل في النشرة المسائية
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خاص الجديد
محليات
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الفرنسية
الاثنين..
الملاحظات
اللبنانية
التفاصيل
النشرة
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مراسل الجديد: العدو الإسرائيلي أطلق صاروخين من مسيرة بإتجاه إحدى الآليات على طريق بنت جبيل - كونين دون أن يصيبها ما أدى الى تضرّر سيارة مركونة الى جانب الطريق
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