سركيس نعوم عن الجبهة الجنوبية: شهر حزيران مفصلي.. ماذا عن الإجتياح البري؟

سركيس نعوم عن الجبهة الجنوبية: شهر حزيران مفصلي.. ماذا عن الإجتياح البري؟