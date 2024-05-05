جان عزيز لـ وهلق شو: الاسبوع المقبل سنشهد على زيارات لبنانية الى قطر

جان عزيز لـ #وهلق_شو: لقاء لودريان بهوكشتاين ذلل التنافس لكنه لازال قائماً وكلام نُقل إلى زوار واشنطن بضرورة حلحلة الامور قبل تموز المقبل أو سيكون صيف لبنان "حار جداً"