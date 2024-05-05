الكاتب السياسي قاسم قصير لـ وهلق شو: من الضروري عقد مؤتمر وطني لمناقشة ملف النزوح السوري مع دعوة جميع القوى السياسية ومن ثم التنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل العودة الآمنة