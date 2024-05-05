الصحافي تمام نور الدين لـ وهلق شو: القرار الأوروبي الفرنسي الألماني يؤكد على أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لعودة النازحين السوريين ونقطة عالسطر

ميقاتي: عبرّنا أولاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بادارة أزمة النازحين السوريين في لبنان وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوض