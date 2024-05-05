قاسم قصير لـ وهلق شو: في لبنان يولد سوريون بأعداد أكبر مما ترغب في عودتها

النائب قاسم_هاشم لـ #وهلق_شو : كان من المتوقع أن يتسلم لبنان الورقة الفرنسية قبل زيارة سيجورنيه لكن فرنسا لم تسلمها للبنان لأنها تنتظر جواب إسرائيل