فوق 18 الآن على الجديد

المتحدث الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ الجديد: النسخة التي وافقنا عليها هي التي سُلمت لنا من الوسطاء لكن الإسرائيلي "يكذب" ويدّعي أنها ليست الورقة المقترحة للهدنة