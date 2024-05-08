مصادر الجديد: الموفد الاميركي آموس هوكستين سيقوم بزيارة قريبة الى باريس للاجتماع بالموفد الفرنسي جان ايف لودريان ومتابعة المراحل التي وصل إليها ملف الرئاسة في لبنان

معلومات الجديد: الموفد الفرنسي جان ايف لودريان توجه الى القاهرة في زيارة خاصة مقررة مسبقا لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط ولا زيارة قريبة له الى لبنان قبل نضوج التسوية الرئاسية