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معلومات الجديد: بكركي تستضيف غدا الخميس اجتماعا للمؤسسات المارونية وشخصيات مستقلة لمناقشة ازمة النازحين السوريين على ان يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية لعرض خطة اعادة النازيحن
2024-05-08 | 13:08
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معلومات الجديد: بكركي تستضيف غدا الخميس اجتماعا للمؤسسات المارونية وشخصيات مستقلة لمناقشة ازمة النازحين السوريين على ان يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية لعرض خطة اعادة النازيحن
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خاص الجديد
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