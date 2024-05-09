معلومات الجديد: اجتماع بكركي تمهيدي يتبعه اجتماع ثاني مع المنظمات الدولية وسفراء الدول المعنية ليصدر بعدها ورقة تتضمن موقف بكركي من ملف النزوح السوري

العودة الى الأعلى معلومات الجديد: بكركي تستضيف غدا الخميس اجتماعا للمؤسسات المارونية وشخصيات مستقلة لمناقشة ازمة النازحين السوريين على ان يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية لعرض خطة اعادة النازيحن