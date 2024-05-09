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2024-05-09 | 07:52
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معلومات الجديد: اجتماع بكركي تمهيدي يتبعه اجتماع ثاني مع المنظمات الدولية وسفراء الدول المعنية ليصدر بعدها ورقة تتضمن موقف بكركي من ملف النزوح السوري
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