مارك ضو لـ وهلق شو: السفير السعودي يتكلم عن خيار ثالث وآلية للوصول إلى هذا الخيار وهم مع اي صيغة تسمح بالتلاقي والوصول إلى جلسة في مجلس النواب وانتخاب رئيس