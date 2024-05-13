نبيه عواضة: الجو الإسرائيلي ذاهب بإتجاه "المغامرة العسكرية"

النائب سيزار أبي خليل لـ #هنا_بيروت: نسعى مع الرئيس نبيه بري لننهي الاستحاق الرئاسي ونبعده عن الوضع الاقليمي ونحن نريد حواراً هادفاً ومضبوطاً لزمن محدد وان يؤدي الى انتخاب رئيس