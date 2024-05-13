معلومات الجديد: بعد انتهاء النائب علي حسن خليل من جولة اتصالاته مع الكتل النيابية سيضع مسودة التوصية الموحدة الثلاثاء وسيسلمها لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الاربعاء برؤية وطنية

مصادر الجديد: خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية