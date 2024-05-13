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معلومات الجديد: بعد انتهاء النائب علي حسن خليل من جولة اتصالاته مع الكتل النيابية سيضع مسودة التوصية الموحدة الثلاثاء وسيسلمها لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الاربعاء برؤية وطنية
2024-05-13 | 13:13
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معلومات الجديد: بعد انتهاء النائب علي حسن خليل من جولة اتصالاته مع الكتل النيابية سيضع مسودة التوصية الموحدة الثلاثاء وسيسلمها لباقي الكتل للتوافق عليها وللخروج من جلسة الاربعاء برؤية وطنية
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