مصادر الخماسية للجديد: الحرب في لبنان بدأت ولا نستبعد إمكانية لقاء لودريان بمسؤولين ايرانيين

مصادر الخماسية للجديد: مهلة آخر أيار قد لا تؤدي إلى انتخاب رئيس وعلى اللبنانيين الاختيار بين الجلوس على طاولة المفاوضات أم لا لأن بعد حزيران ستكون الدول قد انشغلت بملفاتها