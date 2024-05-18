مصادر سياسية لـ الجديد: بري يوافق على عقد جلسة إنتخابية نيابية بدورة أولى وثانية وإذا لم يتمكن المجلس من الإنتخاب ترفع الجلسة وتختتم ثم يدعى الى جلسة ثانية تحتاج الى نصاب الثلثين حضوراً وإنتخاباً