الخطة الأمنية تشعل التوتر في الضاحية.. ماذا حدث؟

مصادر وزارية لـ الجديد: موقف قبرص ومعها 8 دول في الإتحاد الأوروبي حول ضرورة إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين سيشكل ورقة ضغط للبنان ويدفع بإتجاه الإسراع في حلحلة الملف