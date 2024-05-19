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وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
وكالة مهر عن مسؤول بأحد فرق الإنقاذ: نبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس الإيراني
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
النائب أشرف بيضون لـ وهلق شو: الخلاف ليس حول مصطلح "مشاورات" أو "حوار" والمطالبة بالذهاب إلى مجلس النواب لم تأتِ بنتيجة
النائب فيصل الصايغ لـ وهلق شو: قطر تقوم بدور رئيسي مع الخماسية وكل الدول اليوم تستعجل القوى السياسية لإنتخاب رئيس
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الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: أستبعد أن يكون ما حصل مع الرئيس الإيراني عملية اغتيال فالأخير ليس له تأثير كبير على الساحة الدولية
2024-05-19 | 14:54
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الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: أستبعد أن يكون ما حصل مع الرئيس الإيراني عملية اغتيال فالأخير ليس له تأثير كبير على الساحة الدولية
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الكاتب السياسي جان عزيز لـ وهلق شو: أستبعد أن يكون ما حصل مع الرئيس الإيراني عملية اغتيال فالأخير ليس له تأثير كبير على الساحة الدولية
خاص الجديد
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