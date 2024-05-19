حسين أيوب لـ وهلق شو: مسؤولون لبنانيون بمن فيهم وليد جنبلاط نصحوا ماكرون ولودريان بعدم زيارة لبنان في الوقت الراهن

حسين أيوب لـ وهلق شو: الأميركي يريد القول عبر زيارة هوكشتاين أن الملف اللبناني هو أميركي والأخير أعلن خلال اتصاله بالرئيس بري أنه أصبح لديه عدد من الأفكار المتعلقة بملف ترسيم الحدود