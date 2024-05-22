معلومات الجديد: لودريان يصل الى بيروت الثلاثاء وسيستقبل كتلة الاعتدال الاربعاء على مائدة الغداء في قصر الصنوبر على ان يلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ويزور الكتل الكبرى