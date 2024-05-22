معلومات الجديد: زيارة لودريان تأتي لتكوين خلاصة عن تطورات الملف الرئاسي اللبناني بالتنسيق مع الاميركيين على أن يعود لودريان الى باريس لوضع الملف اللبناني على طاولة القمة الاميركية الفرنسية

معلومات الجديد: الورقة الفرنسية لن تتطرق الى الملف الرئاسي خاصة أن سيجورنيه لم يحملُ أي طرح في هذا الاطار والملف لا يزال في عُهدة جان إيف لودريان ولا شيئ جدي يعوّل عليه رئاسيا