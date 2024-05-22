معلومات الجديد: لا تزال قيادة الجيش تنتظر استكمال الامور اللوجستية لتحويل ما تبقى من المساعدة القطرية الاولى بمبلغ الـ100 دولار لشهرين اثنين فيما تدرس الدوحة امكانية تمديده للعام المقبل