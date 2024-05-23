هادي أبو الحسن لـ هنا بيروت: هناك قلق قطري من توسيع العدوان في جنوب لبنان بسبب ملاحظة تجاوز قواعد الإشتباك

هادي أبو الحسن لـ هنا بيروت: لم نسمع أي كلام حول موضوع "دوحة 2" وقطر تلعب دوراً محورياً في اللجنة الخماسية وهي تتميّز بقدرتها على التعاطي مع كل الأطراف وهذا عنصر قوة يضاف الى جهودها