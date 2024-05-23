مدير مركز الإستشراف الإقليمي للمعلومات عباس ضاهر​ لـ هنا بيروت: القطري اليوم لن يطرح أي إسم لرئاسة الجمهورية ولا يملك التأثير الكبير على كل الأطراف وهو يحاول أن يعيد تجربة 2008 بـ "المفرّق"