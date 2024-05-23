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الجيش الإيراني ينشر النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الراحل معلناً ألا آثار لطلقات على المروحية
الجيش الإيراني ينشر النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية الرئيس الراحل معلناً ألا آثار لطلقات على المروحية
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هادي أبو الحسن يكشف كواليس زيارة جنبلاط الى قطر: لم نسمع أي كلام عن "دوحة 2"
2024-05-23 | 09:26
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هادي أبو الحسن يكشف كواليس زيارة جنبلاط الى قطر: لم نسمع أي كلام عن "دوحة 2"
هادي أبو الحسن يكشف كواليس زيارة جنبلاط الى قطر: لم نسمع أي كلام عن "دوحة 2"
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