عباس ضاهر​: نحن بحالة وفاق عربي - إيراني ستستفيد منه شعوب المنطقة

عباس ضاهر​ لـ هنا بيروت: النزوح السوري لا يخيف قبرص فقط بل كل أوروبا وفي الأشهر القليلة المقبلة سنكون أمام عودة سفراء أوروبيين الى سوريا إذ أن هناك مرحلة جديدة من التعاطي مع دمشق