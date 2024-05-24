طرابلس تحتفل بإعلانها عاصمة للثقافة العربية.. ومراسلة الجديد تواكب المشهد

الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد لـ الجديد: القوة الأساسية التي كانت تراهن عليها "إسرائيل" وهي المستوطنين "فرطت" منذ الأيام الأولى للحرب على الجبهة الجنوبية وتل أبيب تهوّل بسبب عدم قدرتها على الحسم