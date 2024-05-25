بالفيديو - الزميل رامز القاضي يستذكر عيد المقاومة والتحرير: في مثل هذا اليوم صدحت أصوات الجنوبيين: تحرّرنا

"في مثل هذا اليوم صدحت أصوات الجنوبيين: تحرّرنا".. الزميل رامز القاضي يستذكر عيد المقاومة والتحرير @ramezelkadi pic.twitter.com/Ai3cK0zCdv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 25, 2024
"في مثل هذا اليوم صدحت أصوات الجنوبيين: تحرّرنا".. الزميل رامز القاضي يستذكر عيد المقاومة والتحرير @ramezelkadi pic.twitter.com/Ai3cK0zCdv
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