بالفيديو - الزميل رامز القاضي يستذكر عيد المقاومة والتحرير: في مثل هذا اليوم صدحت أصوات الجنوبيين: تحرّرنا

الزميل رامز القاضي يستذكر عيد المقاومة والتحرير: في مثل هذا اليوم صدحت أصوات الجنوبيين: تحرّرنا