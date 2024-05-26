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فرنجية لـ وهلق شو: كلّنا يتمنّى التغيير ولكن البعض يُدرك أنّ هناك إستحالة بإحداث بعض التغييرات فيعتمد الشعبوية ولو على حساب الناس
2024-05-26 | 15:01
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فرنجية لـ وهلق شو: كلّنا يتمنّى التغيير ولكن البعض يُدرك أنّ هناك إستحالة بإحداث بعض التغييرات فيعتمد الشعبوية ولو على حساب الناس
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فرنجية لـ وهلق شو: كلّنا يتمنّى التغيير ولكن البعض يُدرك أنّ هناك إستحالة بإحداث بعض التغييرات فيعتمد الشعبوية ولو على حساب الناس
خاص الجديد
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القيادي السابق في التيار الوطني الحر نعيم عون لـ #هنا_بيروت: لا يمكن للتيار أن يدعي بأنه حزباً ديمقراطياً واستثنائياً وأسوأ نظام كُتب على مر التاريخ هو نظامه
النائب مسافر والمرافق سائب... | التفاصيل في النشرة المسائية
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