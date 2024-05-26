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فرنجية لـ وهلق شو: الميثاقية موجودة في الدستور وهي حافظة للحيثيات وخصوصاً المسيحية وكلام من يطالب بإلغائها كلام غير مسؤول
2024-05-26 | 15:13
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فرنجية لـ وهلق شو: الميثاقية موجودة في الدستور وهي حافظة للحيثيات وخصوصاً المسيحية وكلام من يطالب بإلغائها كلام غير مسؤول
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