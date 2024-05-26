فرنجية لـ وهلق شو: لا يمكن أن يكون أيّ كلام عن الماضي إستنسابياً ومن الضروري إحترام ذاكرة الناس ونحن بإيماننا وسلوكنا الأكثر مسيحية ومن المعيب القول اننا خوارج