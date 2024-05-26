فرنجية لـ وهلق شو: نحن مسيحيو العروبة والديمقراطية والمسيحية هي هدف بالنسبة لنا وليست وسيلة

فرنجية لـ وهلق شو: أنا مستعد لكلّ حوار من منطلق الإيجابية وهناك بعض الطروحات التي لم تكن هدفاً بل وسيلة للعرقلة والدليل التراجع عن الحديث عنها وأنا مع أيّ تطمينات ضمن الإمكانيات ووفق الدستور والمسؤوليات