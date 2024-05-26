فرنجية لـ وهلق شو: رئاسة الجمهورية ليست لسمير جعجع أو جبران باسيل بل هي للبرلمان اللبناني

القيادي السابق في التيار الوطني الحر نعيم عون لـ #هنا_بيروت: لا يمكن للتيار أن يدعي بأنه حزباً ديمقراطياً واستثنائياً وأسوأ نظام كُتب على مر التاريخ هو نظامه