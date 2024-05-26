فرنجية لـ وهلق شو: الرئيس الأسد لا يمنح أشخاصاً بل تكون الحلول من دولة الى دولة والعلاقة الشخصية تؤثّر إيجاباً ولكن من موقع المسؤولية

ميقاتي لـ #وهلق_شو : لم اكن انتظر ان يصير هلقد تاخير بانتخاب رئيس جمهورية وانتخاب الرئيس ضروري ولكن بنفس الوقت هناك ضرورة ان يكون هناك وجود للدولة لذلك يجب ان نكون ونشتغل لان يكون الهم هم بقاء هالوطن وتماسك الدولة وخدمة المواطن