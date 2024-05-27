الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
09:23
شاهد - كاميرا "الجديد" ترصد حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب
05:29
مفاجأة "غير سارة" لعائلة أميركية تناولت لحم الدب
04:51
شاهد - دايماً بالآخر في آخر.. رامز القاضي مودعاً
02:00
جلسة تصوير عارضة أزياء تنتهي بطريقة "مأساوية".. ماذا جرى؟
10:41
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
خاص الجديد
ميدان الجنوب مشتعل.. ومراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات
2024-05-27 | 07:44
A-
A+
ميدان الجنوب مشتعل.. ومراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات
ميدان الجنوب مشتعل.. ومراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات من عيتا الشعب
مقالات ذات صلة
بالفيديو - غارات إسرائيلية تستهدف بلدات حدودية جنوب لبنان
جيش العدو الإسرائيلي: قصفنا 40 هدفا لحزب الله في عيتا الشعب
غارة إسرائيلية على قرية السلطانية جنوب لبنان فجراً
ميدان الجنوب مشتعل.. ومراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات
خاص الجديد
محليات
عيتا الشعب
جنوب لبنان
الحدود الجنوبية
إسرائيل
العودة الى الأعلى
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي لـ هنا بيروت: أنا فخور جداً بالجالية اللبنانية في أوروبا وعلى الدول الغربية وقف تمويل النازحيين السوريين لدفعهم للعودة الى بلدهم
"طحين منتهي الصلاحية".. مداهمة مخزن لأحد أكثر الأفران إنتشاراً في لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:38
رفعت البدوي لـ هنا بيروت: حزب الله لم يخفِ نواياه والمعادلة الجديدة بوجه "إسرائيل" اليوم هي "إذا بتجنّ منجنّ عليك"
08:38
رفعت البدوي لـ هنا بيروت: حزب الله لم يخفِ نواياه والمعادلة الجديدة بوجه "إسرائيل" اليوم هي "إذا بتجنّ منجنّ عليك"
08:37
الكاتب في الشؤون الإقليمية والدولية عبد الوهاب بدرخان لـ هنا بيروت: الحرب طويلة والتوصّل الى هدنة مستدامة أمر مستبعد اليوم
08:37
الكاتب في الشؤون الإقليمية والدولية عبد الوهاب بدرخان لـ هنا بيروت: الحرب طويلة والتوصّل الى هدنة مستدامة أمر مستبعد اليوم
08:18
رئيس ندوة العمل الوطني رفعت البدوي لـ هنا بيروت: الحل الجدّي للتواجد السوري الغير شرعي في لبنان هو الذهاب والحديث مع الدولة السورية من حكومة لحكومة
08:18
رئيس ندوة العمل الوطني رفعت البدوي لـ هنا بيروت: الحل الجدّي للتواجد السوري الغير شرعي في لبنان هو الذهاب والحديث مع الدولة السورية من حكومة لحكومة
يحدث الآن
محليات
09:23
شاهد - كاميرا "الجديد" ترصد حجم الدمار في بلدة عيتا الشعب
عربي و دولي
09:13
"هيئة البث الإسرائيلية": مقتل جندي مصري بإشتباكات عند معبر رفح
عربي و دولي
09:12
"هيئة البث الإسرائيلية": مقتل جندي مصري في تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وجنود مصريين عند معبر رفح
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-05-26
أخبار جديدة عن حمل ماريتا الحلاني بعد أحدث ظهور لها مع والدها عاصي الحلاني
2024-04-19
سيارة عمرها 55 عاماً للبيع ... سعرها قد يصل لـ2.66 مليون دولار
2024-05-09
تخلّص من أفراد عائلته ثم أقدم على الانتحار.. والداخلية العراقية توضح!
2024-01-26
سيناريوهات قرار محكمة العدل الدولية حول دعوى جنوب أفريقيا
2024-05-09
فيديو يفضح معلمة .. صفعت طفلاً من ذوي الإحتياجات الخاصة
2024-05-21
بالصور - جديد ملف وزارة التربية.. قاضي التحقيق في بيروت يصدر قراره الظني
بالفيديو
بالفيديو
07:44
ميدان الجنوب مشتعل.. ومراسل الجديد يُطلعنا على آخر التطورات
07:00
نجوى كرم و اليسا و نانسي عجرم و اصالة و مايا دياب غيرهن يعلقن على ما يحصل في رفح: تحرّك يا عالم
05:55
جميل معوض: اسرائيل لا تريد حل الدولتين و"أوسلو" لا يعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية
05:28
باسل العريضي: السعودية تجذب كل المستثمرين في العالم ولبنان ليس اولوية في اجندتها
04:30
خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس
03:14
بالفيديو - عشرات الشهداء والجرحى جراء المجزرة الاسرائيلية في رفح .. وشاهد يروي هول ما حصل
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
10:41
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
منوعات
10:41
إصابة 12 شخصاً على متن طائرة قطرية.. ماذا حدث؟
فن
04:30
خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس
فن
04:30
خطوبة دانا الحلاني ابنة عاصي الحلاني .. اليكم هوية العريس
محليات
04:51
شاهد - دايماً بالآخر في آخر.. رامز القاضي مودعاً
محليات
04:51
شاهد - دايماً بالآخر في آخر.. رامز القاضي مودعاً
منوعات
02:00
جلسة تصوير عارضة أزياء تنتهي بطريقة "مأساوية".. ماذا جرى؟
منوعات
02:00
جلسة تصوير عارضة أزياء تنتهي بطريقة "مأساوية".. ماذا جرى؟
عربي و دولي
00:33
بالفيديو - انفجار حافلة جنوب تل أبيب
عربي و دولي
00:33
بالفيديو - انفجار حافلة جنوب تل أبيب
محليات
09:51
"ما عندي حرس ولا سيارة خاصة" .. مقابلة من أرشيف الجديد مع والدة السيد
محليات
09:51
"ما عندي حرس ولا سيارة خاصة" .. مقابلة من أرشيف الجديد مع والدة السيد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024