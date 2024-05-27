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بيار بو عاصي لـ هنا بيروت: أكبر كذبة بملف النزوح السوري هي أنه من الضروري التفاوض مع الدولة السورية والفرقة الرابعة السورية تنظّم دخول النازحين الى لبنان
2024-05-27 | 08:10
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بيار بو عاصي لـ هنا بيروت: أكبر كذبة بملف النزوح السوري هي أنه من الضروري التفاوض مع الدولة السورية والفرقة الرابعة السورية تنظّم دخول النازحين الى لبنان
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